يستهدفان المصلين أثناء خروجهم من المساجد... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بيان جاء فيه: "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصة، توصّلت شعبة المعلومات إلى الاشتباه بعصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات نشل تطال المصلين أثناء خروجهم من المساجد في مناطق بيروت وجبل لبنان".



وأضاف البيان، "بعد الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، كشفت هذه الشعبة هوية أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم كل من: ع. ف. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد) ب. ح (مواليد عام 1986، مكتوم القيد) بتاريخ 24-12-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة صبرا – الرحاب".



ووفق البيان، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بالإشتراك مع آخرين بتنفيذ العديد من عمليات النشل، استهدفوا في خلالها المصلين أثناء خروجهم من المساجد. وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.