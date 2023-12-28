المطران موسى الحاج: لم ألبِ دعوة المعايدة الإسرائيلية...

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إستنكر المطران موسى الحاج "تعمد جهات معروفة "فبركة" الأخبار الكاذبة والترويج لها"، مشددًا على "وجوب عدم الرضوخ لحملات التخوين والترهيب التي تطاله، والإستعاضة عنها بالعمل على ما يخدم الكنيسة والأبرشية والمسيحيين في الأراضي المقدسة".



وأشار المطران الحاج في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، إلى أن "وجوده في الأراضي المقدسة بصفته يمثل الفاتيكان والكنيسة، المخولتين إبداء مشورتيهما بما يجب وما لا يجب عليه القيام به، وتوقف عند حرية التصرف المطلقة التي يتمتع بها في ظل إطاعته تعاليم وإرشادات قداسة البابا فرنسيس والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي"، مؤكدًا عدم تلبيته الدعوة السنوية التي يوجهها المسؤولون الإسرائيليون لمعايدة ممثلي الكنائس في الأراضي المقدسة".



ولفت إلى أن "البطاركة والأساقفة الذين لبوا الدعوة حملوا قضيتهم إلى المسؤولين الذين التقوهم، واستنكروا بوضوح الأعمال العسكرية التي تحصل في فلسطين".