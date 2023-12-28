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...ربحت فنادقنا 28 ملياراً … مليونا عربي وأجنبي قدموا إلى سورية في 2023

28
DECEMBER
2023
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الوطن السورية: كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن أكثر من مليوني قادم إلى البلاد منهم 1.750 مليون عربي و250 ألفاً من الأجانب أغلبهم من الجنسيات العربية اللبنانية، العراقية، الأردنية، البحرينية والكويتية ومن الجنسيات الأجنبية: الروسية، الباكستانية، الإيرانية والهندية، منهم 213 ألف زائر للمواقع المقدسة بعدد ليالي 1.23 مليون ليلة فندقية.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» قال مرتيني: «نحن راضون عن أرقام القدوم السياحي وإشغالات الفنادق والأرقام المحققة وبما تم بالقياس إلى جميع الصعوبات ولاسيما كارثة الزلزال، والاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة وتأثر المطارات السورية بالاعتداءات»، مضيفاً: «رغم ذلك تجاوزنا المليوني قادم رغم الظروف بزيادة 20 بالمئة عن العام الماضي ما يعتبر رقماً جيداً».

 

ولفت إلى أن أرباح الفنادق بلغت أكثر من الضعف، نتيجة القرارات الصادرة عن المصرف المركزي بتعديل نشرة أسعار القطع الأجنبي ما ساهم بزيادة الإيرادات والقدوم السياحي، الأمر الذي سيسهم العام القادم بشكل إيجابي بتخفيض تكلفة الرحلة السياحية إلى سورية، ناهيك عن التسهيلات المقدمة للعراقيين، لذلك نحن متفائلون بما هو قادم.

 

وأشار إلى الاهتمام العربي المتزايد بالتعاون السياحي البيني مع سورية، وننتظر بوادر خير من الخليج، مضيفاً: نحن راضون أيضاً عما أنجزناه في ملف السياحة الشعبية.

 

وأوضح مرتيني أن رقم الأعمال المقدر تحقيقه في الفنادق العائدة بملكيتها للوزارة وهي: فندق داما روز، فندق شيراتون دمشق، فندق ومنتجع لا ميرا، فندق شهبا حلب، بلغ خلال هذا العام 125 مليار ليرة سورية، مقارنة مع 56 مليار ليرة العام الماضي، بنسبة ارتفاع تجاوزت 120 بالمئة.

 

وبين مرتيني أن الإحصائيات أظهرت إجمالي الرّبح المقدر للفنادق بنحو 28 مليار ليرة مقارنة مع 11 مليار ليرة خلال العام الماضي 2022 بنسبة ارتفاع 145 بالمئة.

 

وكشف مرتيني أن هذا العام تم ترخيص 62 منشأة سياحية وفق القانون 23 منها 52 منشأة جديدة بطاقة استيعابية 6038 كرسياً و556 سريراً بتكلفة استثمارية 464 مليار ليرة بالأسعار الرائجة، ومنح 4 رخص تشييد لمنشآت سياحية بطاقة استيعابية 2460 كرسياً و230 سريراً بتكلفة استثمارية 195 مليار ليرة بالأسعار الحالية.

الوطن السورية
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