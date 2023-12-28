عناوين الصحف ليوم الخميس 28 كانون الأول 2023

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الأخبار: غزة... المقاومة أكثر شراسة



اللواء: الجنوب على حافة الانفجار الواسع.. والاحتلال يعلن الجهوزية للهجوم!

ميقاتي يحتوي الخلاف التشريعي مع الكنيسة.. والكهرباء لرأس السنة تنتظر الفيول



البناء: جيش الاحتلال تائه أمام المقاومة… و»كابوس غزة» يصيب خمسمئة من الجنود / جبهة الجنوب تشتعل بعد قصف بنت جبيل واستشهاد مدنيين والردّ 80 صاروخاً / غانتس وغالانت وهاليفي وكوهين يتسابقون في رفع سقف التهديد ضد حزب الله /

النهار: التصعيد يتدحرج وإسرائيل تهدد نصرالله بالاغتيال

الجمهورية: الرئاسة حراك خارجي وإشتباك داخلي

الجنوب تحت القصف الإسرائيلي

نداء الوطن: "الخارجية" تستنجد بواشنطن وإيران ستثأر لمقتل موسوي عبر "المقاومة"!

إسرائيل تُحضّر مسرح الحرب: جولة سفراء وتهديد نصرالله



l'orient le jour: Gaza : ce que Doha et Le Caire préparent pour le jour d’après