عناوين الصحف ليوم الخميس 28 كانون الأول 2023

الأخبار: غزة... المقاومة أكثر شراسة
اللواء: الجنوب على حافة الانفجار الواسع.. والاحتلال يعلن الجهوزية للهجوم!
ميقاتي يحتوي الخلاف التشريعي مع الكنيسة.. والكهرباء لرأس السنة تنتظر الفيول
البناء: جيش الاحتلال تائه أمام المقاومة… و»كابوس غزة» يصيب خمسمئة من الجنود / جبهة الجنوب تشتعل بعد قصف بنت جبيل واستشهاد مدنيين والردّ 80 صاروخاً / غانتس وغالانت وهاليفي وكوهين يتسابقون في رفع سقف التهديد ضد حزب الله /
النهار: التصعيد يتدحرج وإسرائيل تهدد نصرالله بالاغتيال
الجمهورية: الرئاسة حراك خارجي وإشتباك داخلي
الجنوب تحت القصف الإسرائيلي
نداء الوطن: "الخارجية" تستنجد بواشنطن وإيران ستثأر لمقتل موسوي عبر "المقاومة"!
إسرائيل تُحضّر مسرح الحرب: جولة سفراء وتهديد نصرالله
l'orient le jour: Gaza : ce que Doha et Le Caire préparent pour le jour d’après