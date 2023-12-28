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أسرار الصحف ليوم الخميس 28 كانون الأول 2023

28
DECEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر دبلوماسي إن الأجواء المشحونة في المنطقة تجعل كل الأطراف غير مهيّأة للتراجع فيصبح الاحتكام إلى ما تقوله المواجهات هو الأساس، وليس ما يجري في صالونات السياسيين وعلى وسائل الإعلام وجبهة غزة غير كافية لاستيعاب فائض القوة المتقابل في المنطقة. واعتقاد كل طرف بقدرته على ردع الآخر وحاجته لإثبات هذا الردع. وهذا سوف يؤدّي حكماً إلى فتح جبهة إضافيّة لغزة على الأقل وجبهة لبنان هي المرشح الأول.


كواليس

يترقب خبراء عسكريّون الخطوة الأميركيّة التالية في البحر الأحمر بعدما نجح أنصار الله بإطلاق صواريخ على سفن تجارية خالفت تعليماتهم، بالرغم من الحشود البحرية الأميركية والخيارات ضيّقة أمامهم بين الذهاب لمهاجمة أنصار الله وطاقتهم الصاروخية والتقنية والدخول في سجال حربي سوف تكون القواعد الأميركية في الخليج أهدافاً للأنصار، وإلا فإن البديل هو التأقلم مع خسارة قدرة الدرع الأميركية وفي البحر الأحمر.

 

 

 


اللواء: اسرار

لعز

توقع مصدر في وزارة خدماتية ان «تطير» رؤوس كبيرة في ملف فساد، في ضوء استمرار تحقيقات أجهزة أمنية في ما حصل، وبداية التوقيفات!


غمز
ما تزال هيئات الرقابة غائبة، في مجالات متعددة عن القيام بوظائفها الرقابية، وفقاً للنصوص القانونية والادارية الناظمة لعملها، لا سيما في الحقل المالي..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ جهازاً أمنياً أخفى سجلات قيود الأسلحة بعدما تبيّن أنّ عدداً كبيراً من المسدّسات الجديدة جرى توزيعها لأصدقاء.

 

بلغ عدد الموظفين الجدد في مصرف لبنان أكثر من 60 توزّعوا على الفرع الرئيسي والفروع في المناطق ومن المتوقّع استيعاب عدد مماثل في العام المقبل.

 

يتمّ التداول باسم وزير الدفاع العميد موريس سليم، في أروقة مقرّ «التيار الوطني الحر» في ميرنا الشالوحي، كمرشحٍ للتيار عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة في بعبدا، وسليم هو ابن بلدة كفرشيما.

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