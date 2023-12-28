مصادر دبلوماسية: هذا ما يؤشر الى وجود نوايا تصعيدية في الجنوب...

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

توقفت مصادر ديبلوماسية عبر «نداء الوطن» عند زيارة وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين وبعض السفراء الحدود مع لبنان وإطلاق التهديدات ضد السيد حسن نصرالله. كما توقفت عند زيادة وتيرة القصف على جانبي الحدود، فرأت فيهما مؤشراً الى وجود نوايا تصعيدية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، إنّ الخارجية «ستعيد التأكيد من خلال الاجتماعات الأسبوع المقبل مع المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض والخارجية على موقف لبنان الداعي الى تطبيق القرار الدولي 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي على حد سواء».