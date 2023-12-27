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غياب للحركة السياسية المرتبطة بالملفات المحلية بشكل كامل

27
DECEMBER
2023
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في اسبوع ما بين العيدين، وباستثناء الانتهاك المتواصل لصلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الفراغ القاتل للدستور والميثاق، وفي موازاة الصمت المُريب للمرجعيات الروحية والسياسية ازاء الاعتداءات المستمرة على المقام الرئاسي، تغيب الحركة السياسية المرتبطة بالملفات المحلية الاساسية بشكل كامل، لتحل محلها يوميا قراءات متضاربة للوضع الاقليمي، وتوقعات ملتبسة لما قد يأتي او لا يأتي من تطورات، سواء في الجنوب او غزة.
وفي خضمِّ الاحداث المتزاحمة، تضيع الاولويات، وتختلف التوجهات، علماً أن ما يجمع اللبنانيين اكبر بكثير مما يفرقهم اذا توافرت الارادة والنية.
فمَن من اللبنانيين يرفض التضامن مع ابناء الجنوب في مواجهة اي اعتداء اسرائيلي؟
ومن من اللبنانيين لا يتمنى انهاء الفراغ الرئاسي بأسرع ما يكون، لكن بناءً على خطة عمل محددة ومتفاهَم عليها، لينجح العهد الجديد؟
من من اللبنانيين لا يهمه احترام الميثاق وتطبيق الدستور وارساء دولة القانون والحق والعدالة؟
ومن من اللبنانيين لا يرجو اصلاحاً مالياً ونهوضاً اقتصادياً وازدهاراً طال غيابه؟
هذه ليست مثاليات، بل اساسيات يُبنى عليها للمستقبل، كما في العناوين، كذلك في التفاصيل.
وفي الانتظار، النار مستعرة، وعداد الشهداء الى ارتفاع مرعب، من دون بروز اي مؤشرات الى ان بزوغ فجر الحل قريب.

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