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كتيلي: "التيار" ضد نحر الدستور وفرنجية لا يمثلنا في التفكير الإصلاحي...

27
DECEMBER
2023
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اكدت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي في هنا بيروت على "نيو تي في" ان مشكلة التيار كانت مع التمديد لانه مخالف للدستور وان التيار لم يخف انتقاداته لأداء قائد الجيش و هذا ما قيل في العلن. و اضافت ان أبغض الحلال هو التعيين ولكن ليس باجتماع مجلس وزراء ولا يمكن تمثيل رئيس الجمهورية من قبل 10 أو 20 وزير و ان أي حل من دون رئيس هو حل ناقص و ان التيار لم يقل يوماً لا لتشريع الضرورة.

و شددت كتيلي على ان غلطة التيار هي اعتقاده أنه قادر على التغيير منفرداً وقالت: "عم نجرب نتفق مع كل الفرقاء ولا إرادة للجميع في التقدم"، كما اضافت ان التيار ضد نحر الدستور و سيقوم ما يلزم لتأمين الحد الادنى من الاصلاح

اما في موضوع رئاسة الجمهورية فأعلنت ان التيار أبلغ سليمان فرنجية ومن يدعمه أنه لن يوافق على ترشيحه لرئاسة الجمهورية كونه لا يمثله في الخطط الاصلاحية.

و اضافت كتيلي ان المشكلة الاساسية تكمن بأداء الحكومة والمشكل قائم بتغطية وزراء حزب الله جلسات الحكومة و"المشكلة ما بلشت بجلسة التمديد وما بتخلص بالمراعاة" و "العتب على حزب الله مش مخبى وقلناه بالعلن" ولا حرج بالقول إننا مع المقاومة بحماية لبنان.

و اكدت ان موقف التيار واضح من الفيدرالية ولن يقبل التيار بالتقسيم لأنه سيتحول إلى "طائفي"

و عن الحرب في غزة افادت ان الهدف هو فك ارتباط لبنان عن الاحداث مع كامل الاحترام لحقوق الشعب الفلسطيني لذلك يجب تطبيق القرار 1701 بكامله ولن يوافق التيار على أي "تذاكي دولي" بتطبيق جزء من القرار

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