مخبأين داخل "ليفة حمام"..قوى الامن تفشل محاولة إدخال هاتفين إلى سجن البترون

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:" في أثناء محاولة المدعو ف. ف. (مواليد عام 1996، لبناني) إدخال هاتفين خلويين لصالح السجين ر. ص. (مواليد عام 1985، لبناني) نزيل سجن البترون في وحدة الدرك الإقليمي، تمكن عناصر السجن المذكور، بالجرم المشهود، وبعد مراقبة حثيثة للمدعو (ف. ف.) من ضبط الهاتفين اللذين كانا سيتم إدخالهما عبر إخفائهما في داخل "ليفة حمام" مربوطة بحبل أسود متدل من فتحة تطل على الباحة الخارجية للسجن.



وبنتيجة المتابعة، تبين أن السجين (ر. ص.) قد استحصل على هاتف السجين: ا. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)، وتواصل عبره مع المدعو (ف. ف.)، وطلب منه إيصال الهاتفين إلى مركز السجن.



أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".