وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد السيد : الدور عليك إن لم تقم بهذا الإجراء!

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ترأس وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين جولة مع سفراء أجانب على الحدود الشمالية لإسرائيل، مهددا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بأنه سيكون "التالي في الدور".

وقال كوهين وفق تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء: "نصر الله يجب أن يفهم أنه التالي في الدور".

وأضاف: "إذا كان (نصر الله) لا يريد أن يكون التالي في الدور، عليه أن ينفذ فوراً قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويبعد حزب الله عن شمال الليطاني".

ومضى مهددا: "سنعمل على استنفاد الخيار السياسي، وإذا لم ينجح - كل الخيارات مطروحة على الطاولة. حزب الله يخدم الحكومة الإرهابية في إيران، ويعرض لبنان والمنطقة بأكملها للخطر"، على حد تعبيره.