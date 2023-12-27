بعد استهداف العدو بنت جبيل... هذا ما وعد به نائب الحزب!

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أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، اليوم الاربعاء، أنّ "المقاومة الإسلامية لن تتساهل مع استهداف المدنيين، وسنرد على كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي".



وفي كلمة له خلال تشييع الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا من جراء استهداف الجيش الاسرائيلي منزلاً في بنت جبيل الجنوبية، أكد فضل الله أنّ "بنت جبيل لا يمكن أن تهتز لهذه الجريمة، فنحن مصرّون على مواصلة درب المقاومة".



كما أشار إلى "البقاء على العهد مع المقاومة والشعب"، مشدداً على أنّ "الاحتلال لن يتمكّن من كسر إرادتنا، في هذه المنطقة بالتحديد".





وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي هذه البلدة، منذ 17 عاماً في حرب تموز، التي مُنيت خلالها القوات البرية الإسرائيلية بخسائر فادحة في منطقة بنت جبيل.



والشهداء الثلاثة الذين شيّعتهم بنت جبيل هم: علي بزي، الذي نعته المقاومة الإسلامية في لبنان، وشقيقه إبراهيم، بالإضافة إلى زوجة إبراهيم، شروق حمود.





