وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان

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توفي اسحق ارازي رئيس الطائفة اليهودية في لبنان التي لا تعد أكثر من ثلاثين شخصا تقريبا الثلاثاء، كما أفاد مصدر من عائلته الأربعاء ومحامي هذه الطائفة.



,كان اسحق ارازي (80 عاما) يتولى منصب رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان.



وقال المحامي باسم الحوت لوكالة فرانس برس: "لقد توفي الثلاثاء ودفن في اليوم نفسه" في المقبرة اليهودية في بيروت.



وتراجع عدد أفراد الطائفة اليهودية في لبنان المعترف بها ضمن أحد الطوائف الـ18 على مر السنوات.



وتراجع عددها من 22 ألف شخص قبل الحرب الأهلية (1975-1990) الى "حوالى ثلاثين شخصا" اليوم بحسب المحامي.



وقد هاجر غالبية أفراد هذه الطائفة خلال الحرب الى الولايات المتحدة والبرازيل أو أوروبا خصوصا فرنسا أو ايطاليا بحسب المحامي.



وقال: "لكنهم بقوا متمسكين بلبنان وكثيرون منهم يزورونه بانتظام".



وكان اسحق ارازي أشرف في مطلع الألفية على أعمال ترميم الكنيس الوحيد في بيروت الواقع في حي وادي أبو جميل التي كانت تسمى منطقة وادي اليهود.



وعبر في حديث مع وكالة فرانس برس عام 2009 عن "سرور كبير" ببدء عملية ترميم الكنيس الوحيد في بيروت. وقال: "نأمل في أن تؤدي مبادرة ترميم الكنيس الى توسع الجالية اليهودية مجددا".



ودشن الكنيس عام 1926 وهو أحد أكبر الكنس في العالم العربي، لكنه تضرر خلال المعارك في وسط بيروت خلال الحرب الاهلية وتم نهبه.