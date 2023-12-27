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الحلبي: شكلنا لجنة لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات!

27
DECEMBER
2023
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قال وزير التربية  والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي من بكركي بعد انتهاء الاجتماع التربوي: "تبادلنا الرأي حول القانون الذي صدر أخيراً بشأن الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة لأنّه كان سبباً لإعلان الإضراب وقد عرض كلّ ممثل من أفراد الهيئة التعليمية وجهة نظره، فتبيّن أن هناك نقصاً فيه".

اضاف:" اتفقنا على تشكيل لجنة برئاستي ومؤلفة من كل عناصر الجسم التربوي ، دُعيت إلى الاجتماع غداً عند العاشرة صباحاً في مكتب الوزير وقد أعطيت مهلة حتى الثامن من كانون الثاني المقبل لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات كي تقدّم مقترحاتها وعندها يتقرّر ما هي الخطوة التالية".

واكد كل "الحرص على استئناف التعليم في المدارس والمؤسسات الخاصة بعد انتهاء عطلة الأعياد".

ولفت الحلبي الى انه "من السابق لأوانه الحديث عما اذا كان الاضراب سيستمر ما بعد الثامن من كانون الثاني ام لا".

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