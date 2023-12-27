استهداف خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو وموقع ‏حدب البستان.. بيانان جديدان للحزب

A+
A-
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، خيمة لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
وفي بيان آخر:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة.