استهداف خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو وموقع ‏حدب البستان.. بيانان جديدان للحزب

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّقوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏

وفي بيان آخر:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة.‏