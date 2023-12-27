أُوقف في النبطية... سوري أطلق عبارات مسيئة بحقّ مواطنين لبنانيين!

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أوقفت دورية من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية السوري أ. ك ( 37 عاما) بناء على إشارة القضاء المختص، والذي اطلق عبارات مسيئة بحق مواطنين لبنانيين كانوا في محيط المكان الذي استهدفته غارة جوية اسرائيلية أمس بين بلدتي جبشيت وشوكين.



وأظهر فيديو التقطه السوري الموقوف، وهو يصور لحظة وقوع الغارة بين جبشيت وشوكين من مكان عمله في إحدى الورش في المنطقة المقابلة، ومن ثم يطلق عبارات مسيئة بحق مواطنين لبنانيين كانوا يعبرون في المكان القريب من الغارة، وأثارت الحادثة أجواء من الاستياء والشجب في المنطقة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت حملة ودعوات لتوقيفه ومعاقبته، بخاصة أنه يبدي في عباراته نوعًا من الشماتة والاستهزاء، فيما الغارات المعادية تستهدف المنطقة.