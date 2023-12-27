انخفاض ملموس في درجات الحرارة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بحيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية ، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية الجنوبية و الشرقية، يستقر الطقس خلال النهار كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع في درجات الحرارة يوم الاربعاء، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع بعض التقلبات المحلية والأمطار الخفيفة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية خلال الفترة الممتدة من مساء الاربعاء حتى ظهر الخميس بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق مصر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم في المناطق الجنوبية الشرقية مع أمطار خفيفة متفرقة وضباب محلي.

الخميس:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بحيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية ، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية الجنوبية و الشرقية، يستقر الطقس خلال النهار كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة .

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط، يسوء خلال الليل في المناطق الداخلية والجنوبية بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 16,37