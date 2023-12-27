الجمهورية: الإستحقاق الرئاسي بانتظار برّي..

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قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ هناك اتصالات جارية بعيداً عن الاضواء بين بعض المرجعيات والقيادات السياسية من شأنها ان تمهّد الاجواء للحراك الذي ينتظر ان يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري على جبهة الاستحقاق الرئاسي. ودعَت المصادر الى رصد المواقف المرتقبة في الايام المقبلة ومطلع السنة، ومنها المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مطلع الاسبوع المقبل في الذكرى السنية لاغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، وذلك من اجل استكشاف طبيعة المرحلة المقبلة بشقّيها الداخلي والاقليمي.