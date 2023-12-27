الوطن السورية: الاحتلال التركي يواصل اعتداءاته على مناطق سيطرة «قسد» لليوم الثالث على التوالي

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الوطن السورية: واصل الاحتلال التركي لليوم الثالث على التوالي اعتداءه على مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، بالتزامن مع قيام مسلحي العشائر العربية باستهداف نقاط الميليشيات بريف دير الزور.

مصادر إعلامية معارضة ذكرت أمس أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي استهدفت، موقعاً لـ«قسد» في قرية هرم شيخو الواقعة ما بين بلدة عامودا ومدينة القامشلي، حيث دوى انفجار عنيف في الموقع، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.



موقع «باسنيو» الكردي العراقي نقل عن مصادر محلية من المنطقة قولها، إن «الطيران التركي المسير قصف المنطقة الصناعية في مدينة قامشلي إضافة إلى قصف معمل للبرغل في بلدة كرباوي جنوبي المدينة».



وأوضحت أن الطيران المسير قصف أيضا صوامع قرية الطويبة التابعة لبلدة رميلان، إضافة إلى قصف نقطة لميليشيات «الأسايش» التابعة لـ«قسد»، وشركة إنشاءات غرب مدينة القامشلي .



وعلى خلفية الهجمات التركي علّقت ما تسمى«الإدارة الذاتية» التي تهيمن عليها «قسد» التابعة الدوام في جميع مؤسساتها عدا المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار والبقاء في العمل.



ونقل «باسنيوز» عن «الإدارة» قولها في بيان «تُمنع حركة السيارات التابعة للإدارات الذاتية وحصرها بالمؤسسات التي تطلب طبيعة عملها الحركة»، كما أمرت بتوجيه كافة فرق الطوارئ والإسعاف لتكون بجهوزية تامة والتحرك الفوري عند وقوع أي حدث أو أي قصف».



ونشر الموقع الرسمي لما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية أمس حصيلة هجمات الاحتلال التركي أول من أمس، موضحاً أن جيش الاحتلال التركي شن 40 هجوماً، 7 منها بطائرات حربية، و33 بطائرات مسيّرة.



وأوضح الموقع أنه نتيجة للعدوان التركي تعيش أكثر من 2600 قرية ومدينة في ظلام دامس، حيث استهدفت طائرات الاحتلال التُّركيّ محطّات الكهرباء في مدينة القامشلي وريفها، كما طالت الهجمات والقصف الجوي كُلّاً من المالكية والدِّرباسيَّة بريف الحسكة.



إلى ذلك ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أن مسلحين مجهولين شنوا هجمات ضد «قسد»، بريف دير الزور.



ونقلت الوكالة عن مصدر من «قسد» بدير الزور، تأكيده أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية للميليشيات على الطريق العام ببلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن إصابة مسلح من «قسد».



وأشار المصدر إلى أن نقاطاً لـ«قسد» على ضفاف الفرات في بلدات الجرذي وأبو حردوب وجمه بريف دير الزور الشرقي، تعرضت لهجوم بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى تعرض نقطة تفتيش لـ«قسد» في ناحية الصور لهجوم بقذيفة صاروخية، اقتصرت الأضرار على الماديات، وفق المصدر.