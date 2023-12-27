اتصالات لتحريك الملف الرئاسي على قواعد جديدة

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الأنباء الكويتية: لم يطرأ اي جديد داخلي سوى الحديث عن توقع تكثيف رئيس مجلس النواب نبيه بري حركته لتحريك الملف الرئاسي، معطوفة على اتصالات بعيدة عن الأضواء «على قواعد جديدة»، كما يقول النائب غسان سكاف، لتسريع إنجازه وتعيينات المجلس العسكري الأعلى والاتفاق على رئاسة أركان الجيش، وذلك بالتزامن مع ما قد يحمل معه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته المتوقعة إلى بيروت، الشهر المقبل، والمعروف أن لودريان طرح، سابقا، خيارا ثالثا لدى الخلاف بشأن التمديد لقائد الجيش، أما وقد تم التمديد، فإن المسعيين الفرنسي والقطري ستتولد منهما أفكار جديدة، بحسبما أوحى به سكاف للخروج من المأزق الرئاسي في لبنان.