عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 كانون الأول 2023

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دار الفتوى تقمع المشايخ: انتقاد جعجع ممنوع!
نداء الوطن: مقتل الجنرال رضي موسوي يرفع التوتر... وتدهور واسع في الجنوب
تحذير ديبلوماسي للبنان: لا تدعوا نتنياهو يستفزّكم
البناء: الكيان يعترف بفشل الحرب فيعلن المرحلة الثالثة… لكنه يرفض دفع ثمن الهزيمة / اغتيال قائد في الحرس الثوري يفتح باب احتمالات التصعيد وحرب حافة الهاوية / الأميركي أمام تحديات أنصار الله في البحر الأحمر وتصعيد الهجمات في العراق /
اللواء: الإحتلال يتمادى باستهدافاته.. ويعترف بـ 9 إصابات في مستوطنات الجليل
جنبلاط يعود بلا رئيس للأركان من بنشعي.. والعلية بعد «عيدية الكهرباء» يتهم فياض بالفشل
النهار: "الستاتيكو الحدودي" يفاقم أخطار آخر أيام السنة
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