عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 كانون الأول 2023

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الأخبار: إسرائيل: مأزق الخطوة التالية

دار الفتوى تقمع المشايخ: انتقاد جعجع ممنوع!



نداء الوطن: مقتل الجنرال رضي موسوي يرفع التوتر... وتدهور واسع في الجنوب

تحذير ديبلوماسي للبنان: لا تدعوا نتنياهو يستفزّكم



البناء: الكيان يعترف بفشل الحرب فيعلن المرحلة الثالثة… لكنه يرفض دفع ثمن الهزيمة / اغتيال قائد في الحرس الثوري يفتح باب احتمالات التصعيد وحرب حافة الهاوية / الأميركي أمام تحديات أنصار الله في البحر الأحمر وتصعيد الهجمات في العراق /



اللواء: الإحتلال يتمادى باستهدافاته.. ويعترف بـ 9 إصابات في مستوطنات الجليل

جنبلاط يعود بلا رئيس للأركان من بنشعي.. والعلية بعد «عيدية الكهرباء» يتهم فياض بالفشل



النهار: "الستاتيكو الحدودي" يفاقم أخطار آخر أيام السنة



الجمهورية: التعيينات العسكرية تنتظر وزير الدفاع

أطفال لبنان وفلسطين يتضامنون مع غزة

l'orient le jour: Au Liban-Sud, une guerre d'usure qui risque de durer