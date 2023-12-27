أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 كانون الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقّف مرجع سياسي أمام جدول بشهداء المقاومة في المواجهات الجارية على الحدود الجنوبيّة، مسجلا أن الأغلبية منهم تنتمي الى بلدات المنطقة الحدودية ما يفترض ان يدعو أصحاب مشروع سحب المقاومة الى شمال الليطاني للتفكير بأسباب فشل هذا الطرح خلال مفاوضات وقف النار التي سبقت القرار 1701 في آب 2006 بسبب عدم واقعيّتها يومها واليوم داعياً إلى التمعن في مشاهد التشييع التي تضم الآلاف من الجنوبيين من مختلف مناطق الجنوب على خط الحدود الفاصل مباشرة أمام جنود الاحتلال في صورة إرادة شعبية لا يحقّ للنواب الذين يمثلون نواب الجنوب إلا أن يكونوا تعبيراً أصيلاً عنها.



خفايا

لاحظت مصادر متابعة للملفات الإسرائيلية تراخياً مقصوداً من المراجع العسكرية الإسرائيلية في تسريب أرقام الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال، بحيث تنتشر على القنوات التلفزيونية وفي الصحف والمواقع أرقام متقاربة تشير الى ضخامة الخسائر بخلاف ما تسمح الرقابة العسكرية بنشره ومن دون أن تنفع التنبيهات المتلاحقة للرقابة العسكرية التابعة لوزير الدفاع والتحذيرات التي توجّهها إلى وسائل الإعلام بتغيير الوضع حتى بدأ يحصل العكس حيث الأرقام الرسمية للخسائر باتت تعترف بما كانت تسعى إلى كتمانه من قبل ووضعت المصادر الأمر في دائرة سعي المؤسسة العسكرية لخلق رأي عام ضاغط لوقف الحرب.

نداء الوطن: خفايا

اعتبرت مصادر سياسية أن تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي من إفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمثابة إنذار يشبه التحذيرات التي سبقت الانهيار المالي، فيما تتعاطى الجهات المعنية مع هذا التحذير بطريقة الإنكار والهروب من المسؤولية.

يشكو نازحون من القرى الحدودية من ارتفاع بدلات ايجار الشقق السكنية في مدينة صور وجوارها حيث بلغ الايجار الشهري الأدنى حوالى 600 دولار مع اشتراط تسديد ثلاثة أشهر سلفاً وبلغ معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية أكثر من 40%مقارنة بمدينة صيدا.

يعاني جهاز في الدولة من صعوبات في فرز داتا وصلته بسبب النقص في العنصر البشري.



اللواء: أسرار

لغز



رغم اكتظاظ السير في بعض شوارعها، تشهد مدينة متوسطية، جنوبية، ما يشبه الكساد في الحركة التجارية خلال الأعياد بسبب انكفاء المغتربين!



غمز

هناك مؤسسات عاملة، استغنت عن توطين الرواتب والمستحقات في المصارف، واتجهت الى شركات التحويل المالية.

همس

يروي عارفون معلومات عمَّا يدور في الكواليس الدولية من مفاوضات بعد حرب غزة، بأنها تذكر بما كان يجري إبان حرب تموز 2006!