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عطالله: قدام هالكم مشهد وبعد في كتير، وين بتلاقي حالك؟

26
DECEMBER
2023
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كتب النائب غسان عطالله على صفحته الرسمية ما يلي:

‏بفهم انو كل فريق بالبلد عندو جمهورو وبفهم انو كل جمهور بدافع عن فريقه، بس اكيد في جمهور ما عندو فريق وبراقب الكل، ومع هالناس حابب اتناقش بكم فكرة :
 ١- يلي بقي سنين يدافع عن الوجود السوري ويستفيد من حضورو بيتساوى مع يلي ناضل بالداخل والخارج لخروجو؟
٢- يلي بقي سنين يصرف ويتدين بدون حسيب ولا رقيب متل يلي حذر ونبه الناس من انهيار الليرة وعمل لاول مرة موازنة وحسابات جدية بالدولة؟
٣- يلي اشتغل تيبني معامل كهرباء للدولة متل يلي حمي المولدات كل هالسنين؟


٤- يلي اشتغل تيعمل قانون انتخابات بحافظ على التمثيل متل يلي كان قبلان بقانون المحادل؟
٥- يلي وقف مع رياض سلامة ضد القاضي يلي بدو يظهر الحقيقة متل يلي ساعد القضاء ووقف حدو ليحكم بالعدل؟
٦- يلي كان مع دخول النازحين ودعم داعش والنصرة واعتبرن تغيير  متل يلي من اول يوم حذر من هيدا الخطر واعطى القرار السياسي لمواجهة التكفيريين؟


٧- يلي بيلعب بالدستور والقوانين حسب المصالح الشخصية متل يلي بيرفض يفوت ببازارات التمديد والتدخلات بالقضاء وتعيينات غب الطلب؟
٨- يلي بعد كل يلي صار من انهيار فتحلك طاقة امل من خلال وضع لبنان بين الدول النفطية متل يلي ما كان يسمح ينفتح الموضوع ولما انفتح بشّر اللبنانيين بعدم وجود اي نفط وغاز؟
٩- يلي بقول لا للتدخل الخارجي وبيقبل ينحط عليه عقوبات ظالمة كرمال مصلحة لبنان تيتفادى فتنة بين اللبنانيين بكون متل يلي بيخضع لإملاءات السفارات وبفوّت البلد بإنهيار كامل متل يلي شفناه ب١٧ تشرين؟
١٠- يلي بيستحي من ماضيه واعمالو السابقة متل يلي فخور بكل شي عملو؟


لهيدا الجمهور، بس قدام هالكم مشهد وبعد في كتير، وين بتلاقي حالك؟ مع المبادئ وبناء الدولة القوية او مع المصلحة الشخصية والمزارع المناطقية؟

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