living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ تحدي اشتعال الجنوب يُثقل الهم اللبناني... رئاسة الأركان والشغور العسكري محور اللقاءات من بنشعي إلى اليرزة!

26
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع عودة الحركة السياسية ببطء، يبقى هم الجبهة الجنوبية المشتعلة وتوترها المتصاعد، ملفاً لبنانياً يثقل الأزمات المتراكمة أصلاً. وقد استمر اليوم الثلثاء التصعيد الكثيف والإشتباك العنيف عبر الحدود، مع غارات إسرائيلية عنيفة طالت سهل القليلة في بيروت وبلدات عدة موقعة المزيد من الشهداء، في مقابل تكثيف حزب الله استعمال قدراته العسكرية النوعية كالمسيرات الإنقضاضية والمحملة بالمتفجرات، والتي طالت موقعاً عسكرياً قرب كريات شمونة. كما واصل حزب الله ضرب مقرات قيادة واستطلاع، كما حصل مع مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت، والرد على استهداف المدنيين كما حصل مع جرح مستوطن نتيجة صاروخ مضاد للدروع طال مستوطنة ادميت في الجليل الغربي.

على أنه في موازاة تسخين الجبهة الجنوبية، يتواصل توسيع قوس الإستهداف الإسرائيلي كما حصل أمس في سوريا مع اغتيال القائد البارز في الحرس الثوري رضي موسوي، والذي أكدت إيران أنها تعرف كيف ترد عليه. وهذا التوسيع للإستهداف يتقاطع مع استمرار تشكيل جبهة اليمن على باب المندب والبحر الأحمر، هاجساً يؤرّق لا قادة الحرب الإسرائيليين فحسب بل صناع القرار في الولايات المتحدة والدول الغربية التي تتزايد خسائرها الإقتصادية نتيجة الوضع المتوتر في تلك المنطقة المهمة استراتيجياً.

 

أما على الخط السياسي، فقد عادت الحركة من باب محاولة ملء الشغور العسكري في رئاسة الأركان والمجلس العسكري. وفي هذا الإطار سُجلَ لقاء لافت بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في بنشعي، تركز على حل أزمة رئاسة الأركان، مع تأكيد الطرفين استمرار بعض التباينات حيال هذا الملف، خاصة وأن النائب طوني فرنجية حرص على أهمية التركيز على انتخاب رئيس للجمهورية كمفتاحٍ للحل.

وتوازياً، سجل لقاءٌ لافت بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش الممدد له العماد جوزف عون، تم وضعه في إطار المعايدة السنوية الروتينية. وعلى خط اللقاءات زار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي البطريرك بشارة الراعي، ناقلاً قلقه على مصير لبنان ورئاسة الجمهورية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   