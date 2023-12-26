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خاص - مصادر بري لـtayyar.org: لا تربطوا بين التمديد والرئاسة... وما من أرضية توافقية حول أي من المرشحين!

26
DECEMBER
2023
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- غريس مخايل -

"حتى الساعة لم يُحدّد الموفد الفرنسي جان-ايف لو دريان موعد عودته الى بيروت، وكل ما يقال حول هذا الموضوع هو تحليلات ليس أكثر". هكذا تختصر مصادر الرئيس نبيه بري الموضوع. وهي أشارت عبر الـtayyar.org وسط ما يرشح من معلومات حول مبادرة ينوي بري القيام بها بعد الأعياد في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، الى أن الاتصالات والمشاورات قد بدأت منذ أيام لتحديد شكل هذه المبادرة. واعتبرت المصادر أن تجاوب الأفرقاء معها أمر ضروري خصوصاً أن هناك إمكانية للانطلاق بموضوع الاستحقاق الرئاسي من الروحية التي اعتمدت في الجلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش.

لكن في الوقت نفسه لفتت المصادر عبر موقعنا الى أن حتى الساعة ما من أرضية توافقية لأي من المرشحين على رئاسة الجمهورية، خصوصاً أن سليمان فرنجية كان ولا يزال مرشح الثنائي الشيعي وهذا الأمر لم يتغيّر.
المصادر أضافت:"لم يربط بري يوماً بين مبادرته هذه والتمديد لقائد الجيش والاستحقاق الرئاسي الا من باب المساحة المشتركة التي يمكن خلقها، أما محاولة البعض تغليب اسم على اسم آخر ففي غير مكانها".
وختمت المصادر بالقول: "دعونا لا نكثر التحليل ولنكن أكثر واقعية".

غريس مخايل ,
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