لويس لحود بحث أوضاع قطاع الدواجن في لبنان مع النقابة

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استقبل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في مكتبه في وزارة الزراعة وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة النقيب وليم بطرس، في حضور مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية الدكتور باسل البزال ورئيسة دائرة تربية الدواجن المهندسة عبير سيروان وأعضاء النقابة، حيث تم البحث التعاون بين وزارة الزراعة ونقابة الدواجن في سبل حماية الإنتاج الوطني.

وبعد الإجتماع شكر النقيب وليم بطرس وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن والمدير العام للوزارة وفريق العمل على جهودهم ودعمهم لقطاع الدواجن.

من جهته، اكد لحود حرص وزير الزراعة وحرصه الشخصي على حماية وتطوير قطاع الدواجن في لبنان. وأشاد بمنتجي الدواجن في لبنان وباستثمارهم وتضحياتهم رغم الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان. واكد “بذل كل المساعي اللازمة من قبل الوزارة لدعم قطاع الدواجن في لبنان”.