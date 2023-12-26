living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لويس لحود بحث أوضاع قطاع الدواجن في لبنان مع النقابة

26
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في مكتبه في وزارة الزراعة وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة النقيب وليم بطرس، في حضور مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية الدكتور باسل البزال ورئيسة دائرة تربية الدواجن المهندسة عبير سيروان وأعضاء النقابة، حيث تم البحث التعاون بين وزارة الزراعة ونقابة الدواجن في سبل حماية الإنتاج الوطني.

وبعد الإجتماع شكر النقيب وليم بطرس وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن والمدير العام للوزارة وفريق العمل على جهودهم ودعمهم لقطاع الدواجن.

من جهته، اكد لحود حرص وزير الزراعة وحرصه الشخصي على حماية وتطوير قطاع الدواجن في لبنان. وأشاد بمنتجي الدواجن في لبنان وباستثمارهم وتضحياتهم رغم الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان. واكد “بذل كل المساعي اللازمة من قبل الوزارة لدعم قطاع الدواجن في لبنان”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   