قوى الأمن: زينة الياس طرّاف مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:



- زينة الياس طرّاف (مواليد عام 1986، لبنانيّة)



التي غادرت منزل ذويها الكائن في مدينة عالية / شارع الـ"بيسين" قرابة السّاعة 14،00 من تاريخ 22/12/2023، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها تُعاني من مرض "الفُصام".



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكانها، الاتّصال بمخفر عالية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 554256-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات.