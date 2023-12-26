موقع راميا وثكنة الشوميرا.. بيانان جديدان للحزب

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:40 من ظهر يوم الثلاثاء 26-12-2023، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏

وفي بيان آخر:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 26-12-2023، ‏غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة واوقعوا افرادها ‏بين قتيل وجريح.‏