موقع راميا وثكنة الشوميرا.. بيانان جديدان للحزب

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:40 من ظهر يوم الثلاثاء 26-12-2023، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.
وفي بيان آخر:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 26-12-2023، غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.