عصابة "تبتز" النساء ماديًا وتهدّدهنّ بِتشويه سمعتهن!

A + A -

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: "بعد ورود شكاوى، مقدّمة من مواطنات، إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ أشخاص يؤلّفون عصابات، بجرائم ملاحقة وابتزاز مادّي وتشهير وتشويه سمعة، بحيث قمن بإرسال مبالغ ماليّة لهم، عبر مكاتب تحويل الأموال، وقد وصلت قيمة أحد المبالغ المرسلة إلى خمسين ألف دولار أميركي، وذلك نزولاً عند تهديدات المدّعى عليهم بنشر صورهنّ أو محادثات هاتفيّة لهنّ، والتّشهير بهنّ عبر وسائل التّواصل الاجتماعي".



وأضاف، "على إثر ذلك، تمّ تكليف قوّة من المكتب المذكور تؤازرها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، للعمل على توقيف المتورطين".



وتابع البلاغ، "نتيجةً للمتابعة والتّحريّات، تمّ، بتاريخ 12-12-2023، تنفيذ عمليّة توقيف أربعة مشتبه فيهم في مناطق مختلفة من محافظة الشّمال، وقد اعترفوا بما نُسِب إليهم".

وختم، "أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته".