تقرير يكشف ما تريده إسرائيل في لبنان

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كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل لبضعة كيلومترات.

وقالت "كان" إن نتنياهو حضر مؤخرا اجتماعا للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وأوضح أن "رغبة إسرائيل هي إنشاء منطقة عازلة تصل إلى نهر الليطاني"، على أن "يتم دفع حزب الله وراءه".

وفي وقت لاحق، قال سياسي كبير أمام اللجنة ذاتها إن إسرائيل قد تكتفي، بعد مناقشات مع وسطاء أميركيين وفرنسيين، بإبعاد حزب الله إلى مسافة بضعة كيلومترات فقط.

لكن "في مثل هذه الحالة، لن يتم إخلاء البنى التحتية لحزب الله من المنطقة، ولا حتى إلى النقطة التي سيتحرك فيها مقاتلوه"، وفق هيئة البث.

و"هذا يعني أن مستودعات الأسلحة والمواقع العسكرية وغيرها من البنى التحتية لحزب الله ستبقى في مكانها، حتى تلك القريبة من الحدود"، حسب تقرير "كان".