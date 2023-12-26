منذ بدء الحرب حتى الآن.. كم بلفت حصيلة قتلى الجيش الاسرائيلي؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 491 منذ الـ7 من تشرين الاول.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل الرقيب أول يوسف غيترز 25 عاما، مقاتل مدرع في الكتيبة 7029، فرقة رام (179)، وإليشا جوناثان لوبر 24 عاما، مقاتل من الكتيبة 8104 لواء رام (179)، قتلا في معركة جنوب قطاع غزة.

وبهذا ترتفع حصلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة إلى 158 عسكريا.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه نحو 2023 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 834.