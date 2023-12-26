الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

A + A -

الوطن السورية: هنأ الرئيس بشار الأسد أمس أبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وقدّم التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية باسم سيادته الأمين العام لرئاسة الجمهورية منصور عزام.

ونقل عزام تهاني الرئيس الأسد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس غبطة البطريرك يوحنا العاشر وإلى قداسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني وإلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غبطة البطريرك يوسف العبسي وإلى رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا جهاد بطاح وإلى رئيس أساقفة دمشق للأرمن الكاثوليك المطران جورج أسادوريان وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

كما نقل الأمين العام تهاني الرئيس الأسد إلى رئيس السينودوس الإنجيلي في سورية ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق القس بطرس زاعور ورئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار وإلى رئيس طائفة اللاتين بدمشق الأب فراس لطفي وإلى راعي الكنيسة الكلدانية بدمشق الأب جميل يشوع وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

بدورهم حمّل البطاركة والمطارنة والآباء الأمين العام لرئاسة الجمهورية أمنياتهم الطيبة وشكرهم وتقديرهم للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وتهاني سيادته لهم ولأبناء طوائفهم بعيد الميلاد المجيد ورعايته الدائمة لأبناء الوطن، داعين اللـه تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وأن يرحم شهداءها وأن يُوفِّق الرئيس الأسد وأن يساعد سورية في استعادة أمنها واستقرارها، مؤكدين أن العيد المجيد يحل والغصة تملأ قلوب الشعب السوري لما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم إبادة في أرض الميلاد المقدسة وخاصة غزة.

وأقامت الطوائف المسيحية في سورية القداديس والصلوات أمس بمناسبة عيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام في الكنائس وأماكن العبادة في دمشق والمحافظات، واستنكرت عظات العيد ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وجرائم بحق الشعبين السوري والفلسطيني، مؤكدة أن ما يحصل في غزة هو إبادة جماعية.