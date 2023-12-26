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الشيخ قاسم: "الدول الغربية" على أعلى المستويات تسألنا 3 أسئلة...

26
DECEMBER
2023
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الأنباء الكويتية: قال الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ «حزب الله»، في احتفال تأبيني بالبقاع: «إلى الأمس لا زالت الوفود المرسلة من الدول الغربية على أعلى المستويات تسألنا 3 أسئلة، السؤال الأول: هل ستوسعون الحرب أم لا؟ السؤال الثاني: ما مصير المستوطنين وهل يستطيعون العودة الآمنة إلى شمال فلسطين؟ السؤال الثالث: هل ستبقى المقاومة موجودة في الجنوب وعلى الحدود مباشرة، أم أن هناك حلولا معينة ويقولون كل ذلك من أجل الاستقرار في المنطقة.

نحن أجبناهم سرا ونجيبهم علنا، أوقفوا العدوان على غزة قبل أي سؤال». وأضاف: «لقد تبين أن تحركنا في الوقت المناسب ردع إسرائيل وأثبت لها أننا جاهزون في الميدان، لا يفكر أحد أن مساندة غزة معزولة عن حماية لبنان».

 

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