النهار: مخاوف من تصعيد كبير على الجبهة الجنوبية؟

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

تنذر التطورات العسكرية التي شهدتها الساعات الأربع والعشرين الماضية بتصعيد ميداني كبير في المناطق الحدودية الجنوبية سواء بما يتصل بتداعيات المواجهات الجارية مباشرة بين "إسرائيل" وحزب الله او بما يتصل بتداعيات حدث طارئ تمثل في مقتل مستشار كبير في الحرس الثوري الإيراني امس خلال هجوم إسرائيلي في سوريا.



وذكرت المعلومات أن رضي موسوي القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني قتل في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بـ دمشق.



ومن غير المستبعد ان يؤدي اغتيال إسرائيل للقائد البارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا إلى إذكاء المواجهات في كل من غزة وجنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان إسرائيل تتأهب على الجبهة الشمالية بعد قتل قيادي إيراني بسوريا. ونقلت عن مسؤول قوله: "الجيش يستعد لرد إيراني يشمل إطلاق صواريخ من لبنان وسوريا".