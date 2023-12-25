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هكذا علّق حزب الله على اغتيال العميد رضي الموسوي

25
DECEMBER
2023
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أصدر حزب الله بياناً جاء فيه :


"لقد ارتكب العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم الإثنين 25-12-2023 جريمةً جديدة تُضاف إلى سجلّ جرائمه ‌‏واعتداءاته وهي جريمة اغتيال الأخ العزيز العميد السيد رضي الموسوي في سوريا والذي كان يعمل مستشارًا ‌‏عسكريًا هناك، وإنّنا ‏نعتبر هذا الاغتيال اعتداءً صارخًا ووقحًا وتجاوزًا للحدود".‏

وأضاف البيان: لقد كان الشهيد السعيد السيد رضي الموسوي من خيرة ‏الأخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ‏لعشرات السنوات من عمره الشريف متفانيا في خدمة المقاومة ومجاهديها وهو رفيق السلاح والدرب للقائد الشهيد ‏الفريق الحاج قاسم سليماني رحمهما ‏الله تعالى. ‏

كما اردف بيان حزب الله: "إنّنا نتقدم بالعزاء إلى سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف وقيادة الحرس الثوري ‏الإسلامي ‏في إيران وعائلة الشهيد الكريمة وعموم الشعب الإيراني المضحّي والشريف، ونسأل الله تعالى أن ‏يُلحقه بالشهداء ‏الأبرار الذين سبقوه على طريق المقاومة والجهاد والعطاء".‏

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