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مقدمة نشرة الـOTV:

في يوم عيد الميلاد، الخبرُ الاهم هو الامل بمستقبل افضل: مستقبلٌ يليق بمحطات التاريخ المضيئة، التي سطّرها الشهداء بحياتهم، ولا يزالون، والاجداد بتضحياتهم، التي يكملها الآباء والابناء، كي نستحقَ وطنا يكون كريما بين الامم، بدل ان يحولَه بعض سياسييه الى بلد بلا سيادة، ولا رئيس، ولا مؤسسات، ولا عدالة، ولا حتى ابسط مقومات الحياة…

في كل الاحوال… اليوم عيد الفرح. فلنفرح ونتهلل بهِ… ولنصلِّ من اجل غد افضل… ولاسيما في لبنان والشرق، وتحديدا فلسطين.

فمن أطفال بيت لحم الى أطفال غزة، ألفا سنة والمشهد واحد، وفاقدو الإنسانية يتفرّجون ويغسلون ايديهم… ويبقى الرجاء بولادة المخلّص وبشارة المحبة والفرح العظيم والسلام على الأرض… فعساها توقظ اليوم الضمائر النائمة وتحرّك القلوب المتحجّرة، لتتوقف المأساة ويشرق نور الميلاد…. هكذا عايد الرئيس العماد ميشال عون اللبنانيين اليوم… ولد المسيح هللويا.