استهدافات "بالجملة" للمقاومة... اصابات مباشرة في تجمعات وتموضعات لجنود اسرائيليين!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
ورداً على استهداف القرى والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ومستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من مساء يوم الاثنين 25-12-2023 تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.