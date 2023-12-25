استهدافات "بالجملة" للمقاومة... اصابات مباشرة في تجمعات وتموضعات لجنود اسرائيليين!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 تموضعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة بين ‏قتيل وجريح.‏

ورداً على ‏استهداف القرى والمنازل المدنية استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من ‏بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ومستعمرة ‏المطلة بالأسلحة المناسبة.‏

كما استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من مساء يوم الاثنين 25-12-2023 تموضعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات ‌‏مؤكدة.