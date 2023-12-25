قداديس الميلاد في صيدا: دعوات لوقف الحرب في غزة وحماية استقرار لبنان

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احتفلت الطوائف المسيحية في مدينة صيدا وجوارها بعيد الميلاد، فأقيمت الصلوات والقداديس في مختلف الكنائس والاديرة، وترأس راعي ابرشية صيدا للموارنه المطران مارون العمار القداس في كاتدرائية مار الياس الحي في صيدا عاونه فيه النائب الاسقفي العام الخوراسقف مارون كيوان في حضور النائبة غادة أيوب وحشد من أبناء الابرشية.

وألقى العمار عظة قال فيها: "لا نستطيع أن نحتفل بعيد الميلاد الحقيقي بمعناه الإيماني والعقائدي والكنسي دون أن نفكر بالمناطق التي فيها حرب ونطلب لها السلام وبالمناطق التي فيها مشاكل ونطلب لها الاستقرار. نطلب من ربنا أن يحل الأمن والسلام بوطننا ومنطقتنا وبكل العالم ابتداء من الأقربين الى الأبعدين وان يعم الاستقرار وطننا الحبيب لبنان".

وفي كنيسة نيقولاوس في صيدا ترأس راعي ابرشة صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران ايلي الحداد قداس العيد عاونه فيه الأب جهاد فرنسيس وعدد من الكهنه في حضور النائبة غادة أيوب ورئيس اقليم كاريتاس لبنان في الجنوب ايلي خطار وحشد من ابناء الرعية.

وتمنى الحداد في عظته أن "تنتهي هذه الحرب في غزة ليعيش اخوتنا الفلسطينيين بسلام، فالأوان آن لحل نهائي في هذه المنطقة بالرغم من العنف الحاصل وكل ما يجري وصمت الدول، ولدينا يقين بأن إلهنا لن يترك الأرض التي ولد فيها سائبة للعنف والحرب، وإلهنا لن يترك لبنان".

من جهة أخرى، ألغي استقبال المهنئين بالاعياد بسبب الأوضاع في الجنوب وغزة.