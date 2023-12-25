استقرار جويّ يسيطر على لبنان… وماذا عن المنخفضات الثلجية؟

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يسيطر على لبنان طقس مستقرّ مع قيم ضغط مرتفعة تؤدي الى الاستقرار الجويّ بشكل عام، ولا تشهد الاجواء منخفضات مثلجة قبل رأس السنة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

– الاثنين:

1- الحرارة: 13 و 20 ساحلا وبين 4 و 17 بقاعاً وبين 7 و 13 على الـ 1000متر

2- الجوّ: مشمس اجمالا

3- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40كم/س

4- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين 50 و 80 %

5- الضغط الجوي السطحي : 1022 hpa

6- الرؤية: جيدة

7- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة.

– الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : 13 و 21 ساحلا وبين 4 و 16 بقاعاً وبين 7 و 14 على الـ 1000متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين 20 و 40كم/س

– الاربعاء: مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : 13 و 21 ساحلا وبين 4 و 17 بقاعاً وبين 7 و 14 على الـ 1000 متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س