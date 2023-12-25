استقرار جويّ يسيطر على لبنان… وماذا عن المنخفضات الثلجية؟

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ مع قيم ضغط مرتفعة تؤدي الى الاستقرار الجويّ بشكل عام، ولا تشهد الاجواء منخفضات مثلجة قبل رأس السنة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
– الاثنين:
1- الحرارة: 13 و 20 ساحلا وبين 4 و 17 بقاعاً وبين 7 و 13 على الـ 1000متر
2- الجوّ: مشمس اجمالا
3- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40كم/س
4- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين 50 و 80 %
5- الضغط الجوي السطحي : 1022 hpa
6- الرؤية: جيدة
7- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة.
– الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : 13 و 21 ساحلا وبين 4 و 16 بقاعاً وبين 7 و 14 على الـ 1000متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين 20 و 40كم/س
– الاربعاء: مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : 13 و 21 ساحلا وبين 4 و 17 بقاعاً وبين 7 و 14 على الـ 1000 متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س