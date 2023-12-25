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مقاتلو العشائر يدكون نقاط «قسد» على طول ضفة الفرات الشرقية...

25
DECEMBER
2023
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الوطن السورية: دك مقاتلو العشائر العربية الحواجز والنقاط العسكرية التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة من مسلحي الميليشيات.

 

وذكرت مصادر محلية بريف دير الزور الشرقي، أنه وتحت وطأة الصدمة والهلع، استنجدت «قسد» بقوات الاحتلال الأميركي، التي استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة أمس جابت بلدات ضفة الفرات الشرقية لحمايتها من هجمات قوات العشائر العربية، التي حافظت على وتيرتها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر انتفاضة أبناء العشائر ضد الميليشيات، وزادت حدة الهجمات عقب توحيد قوات العشائر تحت راية «قوة عسكرية» موحدة في 11 الشهر الماضي.

 

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن حصيلة قتلى «قسد» خلال هجوم مقاتلي قوات العشائر بقذائف «آر بي جي» والأسلحة الرشاشة على نقاطها العسكرية في بلدتي الجرذي والطيانة عند ضفة الفرات الشرقية، ناهز 6 قتلى وأكثر من 15 جريحاً، ما اضطر الميليشيات إلى إخلاء بعض النقاط لحين وصول تعزيزاتها العسكرية إلى البلدتين برفقة تعزيزات الاحتلال الأميركي.

 

وأشارت إلى أن تعزيزات الاحتلال الأميركي قدمت من قاعدته غير الشرعية في «حقل العمر» النفطي بريف دير الزور الشرقي، وانتشرت في نقاط «قسد» العسكرية في بلدات الجرذي وذيبان والحوايج والطيانة والشعفة، حيث لقي مسلحان من الميليشيات مصرعهما وجرح أكثر من 7 آخرين في هجوم شرس لقوات العشائر على محطة المياه في البلدة الأخيرة شرقي دير الزور.

 

مصادر عشائرية عند الضفة الشرقية لمجرى الفرات، قالت لـ«الوطن»: إن اشتباكات عنيفة دارت بالأسلحة الرشاشة وقواذف «آر بي جي» بين مسلحي «قسد» وقوات العشائر العربية، بعد مهاجمة الأخيرة مواقع الأولى في بلدة سويدان المحاذية للنهر، ما تسبب بمصرع مسلح من الميليشيات وإصابة 3 آخرين بجروح.

 

كما هاجمت قوات العشائر، وفق المصدر، حواجز ومقار عسكرية لـ«قسد» في محيط بلدة الشحيل عند ضفة الفرات الشرقية شرقي دير الزور، وتمكنت من قتل عنصر وجرح 5 آخرين داخل مدرسة البلدة، التي تتخذ الميليشيات منها نقطة أمنية، ليصل عدد قتلى الميليشيات في الجرذي والطيانة والشعفة وسويدان والشحيل إلى 10 مسلحين في يوم واحد.

 

وعلى الفور، شنت «قسد» حملة اعتقالات في الشحيل والعزبة، شمالي دير الزور، واعتقلت ما يزيد على 15 من أهالي البلدتين، بتهمة التخطيط لهجمات ضد مسلحيها والمشاركة ببعضها، واعتقلت أيضاً 6 من أهالي بلدة الشنان شرقي دير الزور إثر شن هجوم من قوات العشائر باتجاهها من دون معرفة حصيلة الهجوم.

الوطن السورية
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