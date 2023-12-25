تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين شعبي سورية والسعودية

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الوطن السورية: أكد وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد ووزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين في البلدين الشقيقين.

وأشارا في حديثهما لوسائل الإعلام السعودية، إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوزير السيد عكست الأخوة العربية الأصيلة، وتضمنت العديد من القضايا التي تهم الجانبين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق بين الوزارتين في سورية والسعودية، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء أمس.

والأربعاء الماضي بدأ السيد زيارته للمملكة العربية السعودية، وأجرى خلالها جولة مباحثات حول تطوير وترسيخ العلاقات بين المؤسستين الدينيتين في سورية والسعودية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التطرف، وفهم الخطاب الديني المعاصر والتنسيق بين مؤسسات التعليم الشرعي في كلا البلدين، وتحصين الشباب أمام مخاطر ونزعات الفكر المتشدد.