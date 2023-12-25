هل من جديد رئاسياً؟... دعم بري وميقاتي للتوجه الذي يقوده جنبلاط

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الأنباء الكويتية: في غياب أي مستجد على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لفت بيان للحزب التقدمي الاشتراكي، يؤكد استمرار البحث مع الفرقاء السياسيين لإتمام المسار الذي بدأ بالتمديد لقائد الجيش لتعيين رئيس الأركان وباقي أعضاء المجلس العسكري، ومنها اللقاء الأخير مع تيار المردة الذي سيستكمل على مستوى أرفع.

وتؤكد المعلومات المواكبة دعم الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للتوجه الذي يقوده النائب السابق وليد جنبلاط بهذا الخصوص والذي يعتبر الأمر معركة شخصية له، ولن يتراجع حتى تعيين رئيس للأركان، والاسم المقترح هو العميد حسان عودة، بانتظار الاتفاق النهائي بين ميقاتي ووزير الدفاع بعد الأعياد.