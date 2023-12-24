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الحقيقة.

كلمة واحدة تهرب منها اكثرية التمديد.



في مسألة النظام، اكثرية التمديد تهرب من الحقيقة. والحقيقة هي فشل آلية الحكم القائمة منذ عام 1990، في غياب راع خارجي يحذف السيادة، ليدير اللعبة ويوزع الادوار، ويحسم حين يقتضي الحسم.



في مسألة الدولة، اكثرية التمديد تهرب من الحقيقة. والحقيقة هي ان الدولة في لبنان غير موجودة، الا في مناطق محددة وحالات معينة، وستبقى كذلك طالما اللامركزية الادارية الموسعة التي اقرها الطائف غير مطبقة، ولاسيما في شقها المالي.



في مسألة الاشخاص، اكثرية التمديد تهرب من الحقيقة. والحقيقة هي ان الوعود التي يطلقها البعض اليوم حول مساع ومبادرات بعد الاعياد لن تكون الا تكرارا لتجارب فاشلة وإمعانا في التخريب.



في مسألة الميثاق، اكثرية التمديد تهرب من الحقيقة. والحقيقة تَحيُّنُ الفرص والطعن في الظهر والاستعمال السياسي فاقع لأداة العد، في مقابل انكار كلامي فارغ.



في مسألة الاصلاح، اكثرية التمديد تهرب من الحقيقة. والحقيقة هي ان مكافحة الفساد في لبنان مجرد شعار، يؤمن به بعض السياسيين ويعملون له فيما يعطله البعض الآخر، ولا يلتزم به عدد وافر من القضاة.



في المسألة المالية، اكثرية التمديد تهرب من الحقيقة. والحقيقة هي ان الخطة غائبة والتصور المتكامل غير موجود، في مقابل اكاذيب سياسية يومية على المودعين وعموم الناس.



وفي مسألة غرق الطرقات كلما هطل المطر، اكثرية التمديد تهرب من الحقيقة. والحقيقة هي ان دولة التمديد تتقاذف المسؤوليات، فيما الناس الغارقون في الازمات قبل الطرقات، مصرون على مواجهة المأساة تلو المأساة بمزيد من الفرح… انها رسالة ليلة عيد الميلاد، ليلة الامل بخلاصٍ وطني طال انتظارُه، لكنّ الايمان كبير بأنه آت مهما طال الزمن…



في ليلة الميلاد، ليلة ميلاد الكلمة، اوقفوا الهرب من كلمة واحدة هي الحقيقة.