حماس: ثمن موقف مسيحيي شعبنا الفلسطيني

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نشرت حركة حماس بياناً ليلة عيد الميلاد المجيد جاء فيه:" تأتي أعياد أبناء شعبنا المسيحيين هذا العام في ظل عدوان مستمر يشنه الاحتلال على كافة مكونات شعبنا الفلسطيني مستهدفاً كل مقدراته ومساجده وكنائسه ووجوده على أرضه مرتكباً جرائم مروعة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً. ثمن موقف مسيحيي شعبنا الفلسطيني الوطني المشرف قَصْر احتفالاتهم هذا العام على إقامة الشعائر الدينية والوقوف صفاً واحداً مع شعبنا في قطاع غزة في قرارٍ يؤكد أن شعبنا، مسلمين ومسيحيين، متوحد على طريق الصمود على أرضه والحفاظ على هويته وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية."