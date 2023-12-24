فاضل: حرية المعتقد الديني والسياسي مقدّسة وعلاقة الإنسان مع خالقه علاقة عمودية مباشرة

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علّق مستشار رئيس التيار لشؤون الشباب منصور فاضل على حرق شجرة عيد الميلاد في طرابلس، إذ كتب على صفحته عبر منصة "أكس": في ٢٩/٦/٢٣ وبعد حرق القرآن الكريم في السويد ، هذا ما كتبته . اليوم وبعد حرق شجرة الميلاد في طرابلس ، أعيد واكتب ما كتبته آنذاك. نفس الحقد نفس الإجرام من نفس العقول المريضة حتى ولو تغيرت طبيعة إيمانهم.

حرية المعتقد الديني والسياسي مقدّسة وعلاقة الإنسان مع خالقه علاقة عمودية مباشرة، لا يحق لأحد التدخل بها. وتذكّروا أن فكر الإنسان حرّ يحلّق به كيفما شاء… وبعد قبول حق الاختلاف تأتي حرية التعبير، وهي أيضاً مقدسة ولكن سقفها الحقيقة وحدودها الأخلاق